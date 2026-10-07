Врач объяснил, почему Пугачёва носит лонгетку. У экстрасенса своё мнение

Терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем» назвал возможные причины, по которым 77‑летняя Алла Пугачёва могла использовать лонгетку на руке. Среди вероятных диагнозов эксперт упомянул вывих лучезапястного сустава либо последствия реконструктивной операции.

По словам врача, основная задача лонгетки — снять нагрузку с конечности и обеспечить ей покой.

«Лонгетка нужна, чтобы руку на время успокоить, дать ей покой и возможность прийти в норму. Также этот атрибут может быть нужен при тупой травме или вследствие внешнего воздействия на мышцы», — пояснил Кондрахин.

Специалист отметил, что лонгетка — это облегчённый вариант гипса: в отличие от жёсткой фиксации, она в первую очередь поддерживает мышцы и сухожилия. Благодаря такой конструкции удаётся снизить напряжение в руке и зафиксировать её в физиологичном положении.

Сроки ношения лонгетки, как подчеркнул терапевт, зависят от тяжести повреждения и индивидуальных факторов.

«В любом случае носить лонгетку нужно минимум месяц, но иногда до полугода. Если повреждение не такое сильное, то возраст восстановлению не помеха. Если очень сильное, то выздоровление продлится чуть дольше. Всё зависит ещё и от активности самого человека», — подытожил Кондрахин.

Напомним, ранее Аллу Пугачёву заметили на Кипре с травмированной рукой.

Есть и другое, более страшное объяснение, происходящего с Пугачёвой. Общественная служба новостей выяснила у бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» Дарьи Мироновой, почему вокруг певицы постоянно возникают неприятные ситуации.

Миронова считает, что певица сейчас находится под пристальным вниманием, и на неё обрушивается большой поток негативной энергии.

«Многие на неё смотрят и отправляют далеко не самые приятные энергетические посылы. Если у человека есть брешь в защите или он не в ресурсном состоянии, то пробить защитную оболочку можно даже одним негативным взглядом. Сегодня на певицу обрушивается очень много негатива, который сразу к ней липнет», — пояснила экстрасенс.

По её словам, чтобы прервать череду неприятностей, Пугачёвой срочно нужна «чистка от негатива». При этом Миронова добавила, что чаще всего энергетический негатив и проклятия бьют именно по здоровью.