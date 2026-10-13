Киев атакован, взрывы прозвучали до сигнала воздушной тревоги

Ночью по Киеву нанесли массированный комбинированный удар. Как сообщает «Военная хроника», основная часть баллистических ракет пришлась на район Русановки в восточной части города.

По предварительным данным, под удар могли попасть объекты в районе киевского завода «Укрпластик» и промышленной зоны «Воскресенка». Рядом расположены железнодорожная станция и около десяти промышленных предприятий с крупными производственными цехами.

По версии авторов публикации, целями могли стать производства беспилотников или другие объекты, связанные с военной сферой. Официальных комментариев от Минобороны РФ на этот момент пока нет.

Вечером 12 октября появились сообщения о серии взрывов в Киеве, которые, как утверждают украинские источники, прогремели до объявления воздушной тревоги. Баллистические ракеты обнаружили уже над городом. Всего, предположительно, прозвучало от шести до восьми взрывов.

Украинские ресурсы заявили, что информация о пусках отсутствовала, из-за чего предупреждение об угрозе прозвучало с опозданием.

«Трамп действительно отдал приказ прекратить передачу Украине разведданных. Это серьезно ослабит нашу ПВО, усложнит удары по России и создаст дополнительные риски для страны», — цитирует киевских экспертов канал «Операция V: Военкоры России».

По Киеву вчера вечером выпустили до восьми модернизированных ракет С-400.