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Общество

Стало понятно, кому с октября станет сложнее получить кредит

Алексей Самохин
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Россиянам, которые тратят больше половины дохода на погашение кредитов, с октября будет сложнее получить новый заем. Банк России ужесточил ограничения на выдачу потребительских кредитов и автокредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Правила распространяются в том числе и на жителей Рязани и Рязанской области.

В четвертом квартале доля потребительских кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% не должна превышать 15% от общего объема выдач. Для клиентов, у которых на выплаты по долгам уходит более 80% дохода, лимит составляет всего 1%.

Для целевых автокредитов ограничения установлены на уровне 20% и 1% соответственно.

Как рассчитать долговую нагрузку

Показатель ПДН зависит от того, какую часть заработка человек направляет на выплаты по кредитам. Количество займов само по себе значения не имеет.

Чтобы рассчитать нагрузку, нужно сложить ежемесячные платежи по действующим кредитам и предполагаемому новому займу, разделить сумму на среднемесячный доход и умножить результат на 100%.

Например, если человек зарабатывает 100 тыс. рублей в месяц, а на погашение кредитов тратит 55 тыс. рублей, его долговая нагрузка составит 55%.

Почему банк может отказать в кредите

Высокий ПДН не означает, что заемщик автоматически получит отказ. Установленные Центробанком лимиты ограничивают долю кредитов, которые банки могут выдавать клиентам с большой долговой нагрузкой. Решение по конкретной заявке кредитор принимает индивидуально.

Помимо дохода, банк проверяет кредитную историю, учитывает стаж и другие характеристики потенциального заемщика, пояснила Солдатенкова.

Отдельное ограничение действует для потребительских кредитов сроком более пяти лет. Их доля в общем объеме выдач не должна превышать 1%. Продление срока кредитования уменьшает ежемесячный платеж, но увеличивает общую переплату по займу.

Как повысить шансы на одобрение кредита

Перед подачей заявки эксперт советует проверить кредитную историю и убедиться, что погашенные займы отмечены как закрытые. Ошибки в этих сведениях могут повлиять на решение банка.

Стоит заранее рассчитать долговую нагрузку с учетом будущего кредита и подготовить документы, подтверждающие доход. Снизить ПДН помогут досрочное погашение небольших дорогих займов и закрытие ненужных кредитных карт, заключила Солдатенкова.

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