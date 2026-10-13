Глава Путятинского округа высказался об ошибках на памятнике бойцам СВО

Глава Путятинского округа Рязанской области Валерий Рябков прокомментировал ситуацию с ошибками на памятнике погибшим на СВО, который поставили в селе Путятино.

По словам чиновника, реконструкция объекта ещё не завершена, по плану срок её окончания — 30 октября 2026 года.

«В ходе монтажа стелы была выявлена ошибка в тексте. Подрядная организация обязалась устранить её до 21 октября текущего года без демонтажа конструкции», — написал Рябков.

Жителей посёлка пообещали проинформировать о дате официального открытия объекта.

Напомним, о двух ошибках в надписи на монументе стало известно из соцсетей. В комментариях пользователи возмущаются работой местной администрации, которая допустила такое.

«Одни косяки у них вышли за эти деньги…

Ни дат рождения, ни дат гибели бойцов, даже не известно сколько лет героям было…

Ну, а уж грамматика не всем даётся…», — написала Надежда.