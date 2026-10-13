Tesla Романа Старовойта год не могут продать после смерти экс-министра

Tesla бывшего министра транспорта России Романа Старовойта около года не удается найти нового владельца. После смерти чиновника электромобиль отправили на стоянку для брошенных машин, однако утилизировать его не планируют. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, автомобиль сняли с регистрационного учета в октябре 2025 года, спустя три месяца после смерти Старовойта. В справке ГИБДД в качестве причины указали сведения о смерти владельца. После этого Tesla переместили на стоянку, где хранятся другие оставленные автомобили.

С тех пор покупателя на электромобиль не нашли. При этом избавляться от машины не собираются, поскольку она входит в наследственную массу.

Роман Старовойт покончил с собой в июле 2025 года, вскоре после ухода с поста министра транспорта. Позднее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, ранее занимавший должность его заместителя, дал показания на Старовойта. Экс-министру могло грозить до 20 лет лишения свободы.

Самого Смирнова приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей.