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Политика

Минобороны РФ рассказало о целях атак в Киеве и Николаевской области

Алексей Самохин
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Российские военные нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и объектам транспортной инфраструктуры Украины. Об этом 13 октября сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, для атак применили высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники. Целями стали предприятия ВПК, железнодорожные и портовые объекты, а также морские суда, которые использовались для доставки военных грузов на Украину.

В Киеве поражены цех предприятия «Палп Милл Принт» и локомотивное депо «Дарница». В ведомстве заявили, что на предприятии производили ракеты и беспилотники большой дальности, а депо ремонтировало железнодорожный состав, задействованный в перевозке военных и грузов двойного назначения.

В Николаевской области российские военные нанесли удары по логистическому центру «Новой почты» в Терновке и складу беспилотников в Мешково-Погорелове.

Кроме того, в Бугском лимане был поражен сухогруз, который доставлял в порт Николаева военные грузы и грузы двойного назначения.

Также Минобороны РФ опубликовало иллюстрацию с подписью: «Диктуем в бою врагу волю свою».

Изображение: https://max.ru/morf

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