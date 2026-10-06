Пожар в Скопине унес жизни ребенка и пожилой женщины

В Скопине 6 октября загорелся частный жилой дом, где проживала многодетная семья. В результате пожара погибли несовершеннолетний ребенок и пожилая женщина, сообщили в прокуратуре Рязанской области.
Возгорание произошло сегодня в Скопине. После пожара другие члены семьи обратились за медицинской помощью.
Точная причина возгорания пока неизвестна. Ее установят после проведения пожарно-технической экспертизы.
На месте происшествия работает исполняющий обязанности межрайонного прокурора Андрей Локтионов. Он контролирует соблюдение законодательства и защиту прав пострадавших.
Органы предварительного расследования проводят процессуальную проверку. Прокуратура контролирует ее ход и результаты.