Фото: прокуратура Рязанской области
Происшествия

Пожар в Скопине унес жизни ребенка и пожилой женщины

Алексей Самохин
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В Скопине 6 октября загорелся частный жилой дом, где проживала многодетная семья. В результате пожара погибли несовершеннолетний ребенок и пожилая женщина, сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Возгорание произошло сегодня в Скопине. После пожара другие члены семьи обратились за медицинской помощью.

Точная причина возгорания пока неизвестна. Ее установят после проведения пожарно-технической экспертизы.

На месте происшествия работает исполняющий обязанности межрайонного прокурора Андрей Локтионов. Он контролирует соблюдение законодательства и защиту прав пострадавших.

Органы предварительного расследования проводят процессуальную проверку. Прокуратура контролирует ее ход и результаты.

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