В центре Рязани отключили электричество на 19 улицах

Утром 13 октября в Рязани произошло отключение электроэнергии на 19 улицах. Причиной стало технологическое нарушение, сообщили в АО «РГРЭС».

Без света остались жители улиц Введенской, Маяковского, Свободы, Фрунзе, Полевой, Яхонтова, Есенина, Халтурина, Спортивной в Голенчино, Некрасова, Семинарской, Сенной, 1-й Бутырки, Право-Лыбедской, Радищева, Соборной, Горького, Почтовой и Николодворянской.

Аварийная бригада определяет поврежденный участок сети, чтобы восстановить подачу электричества. По предварительной оценке специалистов, на это потребуется около двух часов.

По вопросам электроснабжения рязанцы могут обратиться по телефону 55-01-12.