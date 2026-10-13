Женщины стали чаще обращаться за кредитами в России

Женщины в России стали чаще подавать заявки на кредиты, в том числе на крупные суммы. В третьем квартале 2026 года они опередили мужчин по числу обращений во всех категориях займов, кроме кредитов свыше 400 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики Bankiros.ru, сравнив банковские заявки за третий квартал 2025 и 2026 годов.

В сегменте небольших займов доля женщин выросла с 50% до 55%. Мужчины, соответственно, составили 45% заявителей против половины годом ранее.

Средний возраст заемщика остался на уровне 35 лет. При этом средний доход увеличился с 70 до 80 тысяч рублей в месяц.

В категории кредитов от 250 до 400 тысяч рублей женщины тоже вышли на первое место. В третьем квартале 2026 года на них пришлось 53% заявок, тогда как годом ранее показатель составлял 49%. Доля мужчин за тот же период сократилась с 51% до 47%.

Средний возраст заявителей не изменился и составляет 37 лет. Доход в этой группе вырос с 80 до 90 тысяч рублей в месяц.

В сегменте займов свыше 400 тысяч рублей мужчины по-прежнему подают больше заявок, хотя разрыв между ними и женщинами сократился. Если в третьем квартале 2025 года на мужчин приходилось 58% обращений, то в 2026 году их доля снизилась до 52%. Женщины увеличили показатель с 42% до 48%.

Средний возраст заявителей вырос с 38 до 39 лет. Доход в этой категории оказался самым высоким среди рассмотренных групп и достиг 110 тысяч рублей в месяц.

По данным Bankiros.ru, в сегменте крупных кредитов чаще обращаются люди среднего возраста с более высоким доходом. При этом во всех трех категориях средний заработок заемщиков за год увеличился.

Отдельных данных по Рязани в источнике нет, но, думаем, что картина такая же, как в целом по России.