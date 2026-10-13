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Политика

Полковник рассказал, когда США прекратят снабжать Украину разведданными

Алексей Самохин
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США могут приостановить передачу разведывательной информации Украине, если отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского резко ухудшатся. Такое развитие событий допустил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По его мнению, возможное решение Вашингтона будет связано прежде всего с личными отношениями двух президентов, а не с военными или стратегическими расчётами.

«Если они и прекратят передачу разведывательных данных Украине, то это может быть связано только с одним. Это не будет связано с оперативно-стратегическими соображениями, это я исключаю напрочь. Такое произойдет в результате личных взаимоотношений президента Соединенных Штатов и главы Украины. Владимир Зеленский очень много сделал для того, чтобы испортить эти отношения», — заявил Ходаренок.

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Полковник считает, что поводом для приостановки сотрудничества может стать личная обида Трампа. По словам Ходаренка, Зеленский своими высказываниями и замечаниями в адрес американского президента способствует ухудшению отношений с Вашингтоном.

При этом обозреватель напомнил, что США уже приостанавливали передачу разведданных Киеву в прошлом году. Тогда Трамп вскоре принял решение возобновить сотрудничество. Поэтому Ходаренок считает полное прекращение такой помощи маловероятным.

Ситуацию также прокомментировал утром 13 октября военкор Александр Коц.  

«Всё это — через двое суток после того, как Трамп объявил энергетическое перемирие и пригрозил: «Не нарушайте его!» Москва своего согласия так и не подтвердила, но в утреннем перечне Минобороны нет ни одной электростанции: заводы, депо, склады, судно. А Киев, который накануне клялся, что не трогал российские НПЗ, этой ночью отправил на Московский регион 417 беспилотников», — написал военкор. 

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