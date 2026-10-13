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Народные приметы 14 октября и запреты, которые лишают удачи и сна

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Четырнадцатого октября на Руси задабривали Домового. За печкой оставляли кашу и пирог с молоком. А ещё — хорошую ткань и монетку. Праздник называли Покров Пресвятой Богородицы. В этот день утепляли дома, проверяли зимнюю одежду и пекли блины.

История этого праздника берёт начало в десятом веке. Во времена осады Константинополя верующие собрались в храме и молились о спасении. Неприятель осаждал город. Тогда-то юродивому и явился образ Божией Матери.

Предание гласит, что Богородица накрыла людей своим покрывалом. Защитив их от врагов. Это и помогло жителям Константинополя выстоять. А противник отправился восвояси.

Что можно делать 14 октября

Одна из старинных традиций этого дня — задабривание Домового. С ним старались не ссориться. В те дни, когда он якобы отдыхает, домочадцы не шумели, не двигали мебель и не брались за уборку. По праздникам для него готовили угощение. Согласно давним поверьям, Домовой никогда не откажется от каши и пирога с молоком. Еду для него прятали за печкой. Также духа задабривали подарками. Например, хорошей тканью. Могли для него оставить и монетку.

В деревнях продолжалась подготовка к зиме. Люди утепляли свои дома, проверяли одежду, в которой планировали ходить в морозы. Хозяйки брались за шитьё и вязание. Чтобы никто из близких не замёрз в холодные месяцы.

Ещё один интересный обычай даты — сжигание яблок. Если плоды не были собраны до первых холодов, их надлежало бросить в костёр на Покров. Согласно суевериям наших предков, так у них получится перезимовать без голода и потерь.

Блюдо дня — блины. Аромат этого угощения в избе — к богатству.

Что нельзя делать 14 октября

Считалось недопустимым проявлять свои негативные качества. Лгать, обманывать, завидовать, злиться, желать кому-либо зла даже в мыслях. Считалось, что у нарушившего эти правила в жизни начнётся чёрная полоса.

Важно избегать споров и не ввязываться в конфликты. Если рассориться с кем-то четырнадцатого октября, то год помириться не выйдет.

Не стоит хвастаться своими успехами и рассказывать на каждом углу о своих доходах.

Строго-настрого запрещается гадать и проводить магические обряды. Так можно прогневать Высшие силы и навлечь на себя беду.

В этот день не рекомендуется стричь волосы и ногти.

Не рекомендуется слишком много есть и проявлять избирательность в пище. От крепких напитков и вовсе лучше воздержаться. В противном случае можно заболеть и лишиться сна.

Дата не годится для решения финансовых вопросов. Не следует занимать деньги и делать крупные покупки. Это прямой путь в долговую яму.

Также четырнадцатого октября не стоит меняться с кем-либо одеждой. Так можно удачу свою потерять.

Народные приметы на 14 октября

· Снег на Покров — предвестник снежной зимы. В январе нужно ждать лютых морозов. Февраль тоже будет студёным. На раннюю весну можно не надеяться.

· Если четырнадцатого октября на улице тепло и солнечно — зима наступит позже календарного срока и будет относительно мягкой.

· Деревья ещё не сбросили листву — следующий сезон окажется очень холодным.

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