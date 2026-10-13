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Общество

Энергетики рассказали, что случилось со светом в Рязани 12 октября

Алексей Самохин
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В Рязани вечером 12 октября восстановили электроснабжение после нескольких аварий на кабельных линиях. Причиной отключений стали механические повреждения, которые нанесли сторонние организации. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Первые нарушения произошли в 10:05 в Соколовке. В 13:15 авария затронула Железнодорожный район, а в 14:25 без электричества остались потребители в Московском районе и Канищеве.

На устранение повреждений направили все оперативные бригады. В Железнодорожный район, где авария оказалась особенно сложной, дополнительно отправили еще одну бригаду.

Когда вернули свет

В Московском районе и Канищеве электроснабжение, по данным РГРЭС, восстановили в 18:14. Свет вернулся на улицы Великанова, Крупской, Народный бульвар, Интернациональную, Станкозаводскую, Бирюзова, Весеннюю, Полевую, Садовую, Чапаева и Школьную в Канищеве.

В Соколовке в 21:20 дома № 10, 12, 12а, 18, 20 и 22 на улице Связи переключили с генератора на основное электроснабжение.

Последними электричество получили жители Железнодорожного района. В 23:45 специалисты завершили восстановительные работы на улицах Гагарина, Островского, Черновицкой, Братиславской, Пушкина, Татарской, Полетаева, Гоголя, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6-й Линиях, Ленинского Комсомола, Стройкова и Толстого.

По вопросам электроснабжения рязанцы могут обратиться в АО «РГРЭС» по телефону 55-01-12.

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