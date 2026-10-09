При атаке БПЛА в Калужской области пострадали девять человек

В Калужской области в ночь на 9 октября силы ПВО уничтожили 26 беспилотников. В результате атаки на инфраструктуру города пострадали девять человек, пятерых из них госпитализировали. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам главы области, госпитализированные пациенты находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, атака повредила частные дома в двух муниципальных округах. Оперативные группы работают на местах происшествий, уточняют обстоятельства и последствия удара.