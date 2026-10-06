Дрон ВСУ. Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Эксперт рассказал, где и чем сбили летевшие на Москву дроны

Никита Рязанцев
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Значительное число беспилотников, пытавшихся атаковать Москву минувшей ночью, сбили в регионах, которые расположены ближе к Украине, заявил в беседе с «АиФ» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

«Большинство беспилотных летательных аппаратов уничтожаются на дальних подступах — в Брянской, Орловской и других областях», — пояснил собеседник издания.

Эксперт предположил, что противник запустил их из Киевской и Черниговской областей. По его словам, это наиболее короткий маршрут, который отработан ВСУ.

Иванников добавил, что на боевом дежурстве сейчас стоят новейшие образцы техники, включая «Торы» и «Панцири», которые успешно уничтожают БПЛА. Они расположены не только на линии боевого соприкосновения, но и на нескольких эшелонах обороны в глубине России.

Материал по теме: Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

В сторону Московского региона с вечера 5 октября до утра 6 октября направлялись 650 беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, большая часть дронов была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.

При атаке на Подмосковье погибли два мирных жителя, еще девять пострадали. Повреждены 47 частных домов в Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре.

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