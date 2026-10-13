«Газпром-Медиа» и Сергей Минаев экранизируют «Слово о полку Игореве»

«Газпром-Медиа Холдинг», компания «Медиаслово» и писатель, сценарист и продюсер Сергей Минаев приступили к работе над полнометражной экранизацией «Слова о полку Игореве». Выход фильма запланирован на осень 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

В основу сюжета ляжет поход князя Игоря Святославича против половцев. История военного сражения станет рассказом о мужестве, предательстве, любви и цене раздробленности. Амбиции и решения князей повлияют на судьбы людей, а угроза извне поставит перед ними вопрос о необходимости объединения.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров назвал произведение частью культурного наследия России. По его словам, создатели фильма хотят передать современному зрителю идеи и эмоции, заложенные в литературном памятнике XII века.

«Уверен, язык современного кино поможет ещё раз пережить сильные эмоции и поверить в победу миллионам зрителей. Наша объединённая команда сделает всё, чтобы произведение XII века зазвучало молодо, современно и захватывающе», — заявил Жаров.

Сергей Минаев рассказал, что идея экранизации появилась около четырёх лет назад во время разговора с Жаровым. С тех пор команда обсуждала образы героев и драматургические линии, прежде чем приступить к реализации проекта.

Минаев отметил, что «Слово о полку Игореве» входит в число немногих героических произведений мировой литературы, сохранившихся на протяжении веков. Среди таких памятников он также назвал «Илиаду», «Песнь о Нибелунгах», «Беовульфа» и «Песнь о Роланде».

Новая картина продолжит сотрудничество «Газпром-Медиа Холдинга» и «Медиаслово». Среди их совместных проектов пресс-служба выделяет музыкальную сказку «Алиса в Стране чудес», собравшую более 1,2 млрд рублей в российском прокате, и мистический экшен «Тайный город» по книгам Вадима Панова. Премьера последнего запланирована на 23 ноября.

Для Минаева фильм станет продолжением работы с историческими сюжетами. Ранее при участии холдинга выходили его документальные проекты «История России», «Девяностые», «Нулевые», «Цвет истории» и «Уроки войны». В них автор обращался к событиям разных эпох и людям, повлиявшим на ход истории.

Премьера экранизации «Слова о полку Игореве» ожидается осенью 2028 года.