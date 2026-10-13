Погода

Сухая и теплая погода ожидается в Рязани и области 14 октября

Алексей Самохин
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14 октября в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Ночью температура составит +7…+12 °C, в Рязани +8…+10 °C. Днем воздух прогреется до +14…+19 °C, в областном центре до +15…+17 °C.

15 октября небо будет облачным с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой, а кое-где умеренный дождь. Днем небольшие осадки возможны в отдельных районах. Ветер восточной четверти, 4–9 м/с.

Ночью столбики термометров покажут +6…+11 °C, в Рязани +8…+10 °C. Днем ожидается +13…+18 °C, в областном центре +15…+17 °C.

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