Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте
Общество

Москвич приехал в Рязань к девушке и остался здесь навсегда

Анастасия Мериакри
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Руководитель рязанского ЗАГСа Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте продолжает делиться трогательными историями рязанских молодоженов. Очередная публикация посвящена паре, чья любовь преодолела сотни километров и началась с обычного знакомства в интернете.

Иван и Ирина встретились в сети. На момент знакомства он жил в Москве, а она — в Рязани. Однако виртуальное общение очень быстро переросло в желание увидеться вживую. Уже через неделю после первой переписки Иван приехал в Рязань, чтобы познакомиться со своей избранницей. Их первое свидание прошло в парке, а затем они гуляли по Соборной площади.

С тех пор прошло 4 года. Ради любви Иван принял важное решение и переехал из столицы в Рязань, чтобы быть рядом с любимой женщиной.

А самым волнующим моментом в их общей истории стал день рождения Ирины. Именно в этот особенный день Иван понял, что медлить больше нельзя. Он купил кольцо и сделал девушке предложение, от которого она не смогла отказаться.

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