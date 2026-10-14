Кому повысят пенсии в ноябре 2026 года 

В ноябре 2026 года некоторые российские пенсионеры получат повышенные выплаты. Перерасчет коснется бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности, граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет или впервые установили I группу инвалидности, а также пенсионеров с нетрудоспособными иждивенцами и тех, кто недавно прекратил работать. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Летчикам и шахтерам пересчитают надбавки

В ноябре изменится размер ежемесячных доплат к пенсиям бывших членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Эти выплаты полагаются за труд во вредных, опасных и тяжелых условиях.

Как пояснила изданию первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, надбавки финансируют работодатели. Для этого они перечисляют дополнительные страховые взносы, которые идут на выплаты бывшим сотрудникам.

Размер доплаты рассчитывают индивидуально. Он зависит от продолжительности специального стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал. Перерасчет проводят четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Кому удвоят фиксированную выплату

Повышенную пенсию в ноябре начнут получать россияне, которым в октябре 2026 года исполнилось 80 лет, а также пенсионеры, впервые получившие I группу инвалидности в том же месяце.

Страховая пенсия по старости состоит из страховой части и фиксированной выплаты. Первая зависит от пенсионных коэффициентов и стажа, а вторая устанавливается в определенном размере.

В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 584 рубля 69 копеек. После повышения вдвое ее размер достигнет 19 169 рублей 38 копеек.

При этом увеличить выплату можно только по одному основанию. Если пенсионеру уже удвоили ее после установления I группы инвалидности, повторного повышения при достижении 80 лет не будет.

Обращаться в Социальный фонд России для перерасчета не требуется. Выплату увеличат автоматически.

Как начисляют доплату за иждивенцев

На надбавку могут рассчитывать пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных родственников, например детей или внуков младше 18 лет.

Доплата за одного иждивенца составляет треть фиксированной выплаты. Если на содержании находятся двое, размер надбавки увеличивается до двух третей. При трех и более иждивенцах она достигает полной суммы фиксированной выплаты.

Обычно эту прибавку оформляют при назначении пенсии. Если нетрудоспособный родственник появился на содержании пенсионера позднее, за перерасчетом нужно обратиться в Социальный фонд России с заявлением.

Кому пересчитают пенсию после увольнения

В ноябре повышенные выплаты смогут получить и пенсионеры, которые недавно завершили трудовую деятельность.

С 2016 по 2024 год индексацию пенсий работающим пенсионерам учитывали особым образом. Размер выплаты с учетом повышения фиксировали в документах, однако фактически деньги начисляли без учета пропущенных индексаций, пока человек продолжал работать.

После увольнения пенсионер получает право на перерасчет с учетом всех пропущенных повышений. Социальный фонд проводит его автоматически, поэтому подавать отдельное заявление не нужно.