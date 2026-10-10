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Политика

Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента

Алексей Самохин
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо избрать нового лидера. По его словам, действия украинского руководства создают проблемы для других стран, в том числе для американских фермеров.

«Я думаю, Украине пора избрать нового президента», — сказал Трамп журналистам.

Американский президент связал свои претензии с ситуацией вокруг поставок дизельного топлива. Он заявил, что Украина создает трудности для мирового сообщества и американских сельхозпроизводителей.

«Он (Владимир Зеленский) хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизельного топлива, поскольку Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру», — пояснил Трамп.

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