Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо избрать нового лидера. По его словам, действия украинского руководства создают проблемы для других стран, в том числе для американских фермеров.

«Я думаю, Украине пора избрать нового президента», — сказал Трамп журналистам.

Американский президент связал свои претензии с ситуацией вокруг поставок дизельного топлива. Он заявил, что Украина создает трудности для мирового сообщества и американских сельхозпроизводителей.

«Он (Владимир Зеленский) хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизельного топлива, поскольку Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру», — пояснил Трамп.