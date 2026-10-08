Фото предоставлено компанией "Мармакс"
Экономика и бизнес

«Мармакс» приступил к благоустройству сквера в Канищево

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Анастасия Мериакри
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Девелоперская компания «Мармакс» начала благоустройство территории перед проектом «Галерея» в районе Канищево. Сквер станет новым ландшафтным акцентом района, гармонично интегрированным в комплекс. Пространство будет открыто для прогулок, отдыха и комфортного передвижения резидентов комплекса и всех жителей района.

В рамках старта работ на территории появилась велодорожка шириной 1,5 метра, а также около 350 метров тротуарных дорожек. Для пешеходной инфраструктуры использована клинкерная плитка — общая площадь эстетичного и долговечного покрытия составила 700 м².

Особое внимание в проекте уделено озеленению. На территории сквера у «Галереи» высажены 24 сосны, которые уже формируют новый природный каркас пространства. В будущем «Мармакс» планирует дополнить благоустройство вечнозелеными и другими видами растений, чтобы территория сохраняла привлекательный вид в течение всего года. В рамках благоустройства двора-сада и прилегающей территории компания высадит 12 лиственниц, более 100 можжевельников различных видов, лиственные деревья и кустарники — черемуха, сирень, боярышник, розы и другие, всего более 3000.

Новые дорожки, велоинфраструктура и высаженные деревья создадут основу для формирования современного общественного пространства, которое станет заметной частью обновленного Канищево.

«Благоустройство территории у проекта “Галерея” — это часть комплексного подхода “Мармакс” к развитию района. Наша команда создает среду, которая повышает качество повседневной жизни человека и со временем становится новой нормой для города. Мы создаем современные проекты с выразительной архитектурой и традиционно качественную городскую среду вокруг них с масштабным озеленением, комфортную и удобную для жителей. Благодаря такому подходу Канищево постепенно приобретает новые черты, а общественные пространства становятся важной частью его обновления», — отметили в пресс-службе девелоперской компании.

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