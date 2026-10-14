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Новости России

Москвичка вернула квартиру за 11 млн, сославшись на психическое расстройство

Алексей Самохин
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В Москве бывшая владелица квартиры в Южном Тушино через суд вернула себе трехкомнатное жилье стоимостью 11 млн рублей. По данным SHOT, женщина заявила о мошенничестве и представила медицинское заключение, в котором указано шизотипическое расстройство. Покупатели оспаривают решение и намерены добиваться повторной экспертизы.

По данным SHOT, жертвами схемы на этот раз стали супруги с двумя детьми (7 и 9 лет). Два года назад семья продала свою однушку и купила квартиру побольше — ту самую 53-метровую трёшку в Южном Тушино. 48-летняя собственница Наталья объяснила продажу переездом к пожилым родителям в Брянск, заранее выписалась из квартиры и перед сделкой принесла справку из психоневрологического диспансера. Никаких проблем с головой у неё на тот момент не было.

После сделки бывшая хозяйка попросила оставить ей 20 дней на сбор вещей, но в оговоренный срок не съехала. Позже она перестала выходить на связь. Когда новые владельцы приехали в квартиру с полицией, Наталья отказалась освобождать жилье и заявила, что стала жертвой мошенников.

Во время разбирательства Наталью направили на психиатрическую экспертизу. В суд представили медицинское заключение, согласно которому у женщины выявили шизотипическое расстройство с выраженными ипохондрическими проявлениями. В документе, как сообщает SHOT, говорилось, что она опасалась неправильной работы внутренних органов и часто обращалась к врачам. Среди других описанных симптомов были апатия, галлюцинации и трудности с поддержанием порядка в квартире.

Покупатели усомнились в результатах обследования. По их словам, специалисты Центра психиатрии имени Сербского подготовили две рецензии, в которых поставили под сомнение проведенное исследование. Семья просила назначить повторную экспертизу, однако суд отказал и постановил вернуть квартиру прежней владелице.

Теперь супруги с детьми вынуждены жить у родителей. Наталья осталась в спорной трехкомнатной квартире одна.

Покупатели намерены обжаловать решение и добиваться нового обследования. Дело должен рассмотреть Второй кассационный суд общей юрисдикции.

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