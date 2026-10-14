В Рязани выставили на торги 100% акций АО «Рязанская пчела»

Минимуществом Рязанской области объявлены торги по продаже посредством публичного предложения в электронной форме обыкновенных акций акционерного общества «Рязанская пчела» в количестве 9 195 988 штук, что составляет 100% уставного капитала акционерного общества. Объявление об этом опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Цена первоначального предложения – 18 278 000 рублей, НДС не облагается.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество – 9 139 000 рублей.

Прием заявок с 06.10.2026 по 03.11.2026, дата проведения торгов: 10.11.2026.