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Новости России

Женщину насмерть сбил автомобиль на Театральной площади в Кирове

Алексей Самохин
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Ранним утром 14 октября на Театральной площади в Кирове обнаружили погибшую женщину. По данным портала «Город Киров.РУ», ее сбил автомобиль BMW на пешеходном переходе.

Авария произошла около шести часов утра. Женщина примерно 68 лет переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехала черная иномарка. По словам очевидцев, автомобиль двигался на высокой скорости, а водитель после наезда не остановился.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Официальная информация уточняется. 

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