7 дронов сбили над Рязанской областью ночью 14 октября 

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что минувшей ночью над регионом сбили семь беспилотников. По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Ранее Минобороны РФ сообщило о 902 уничтоженных над Россией дронах.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что минувшей ночью над регионом сбили семь беспилотников. По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Ранее Минобороны РФ сообщило о 902 уничтоженных над Россией дронах.
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