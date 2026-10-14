За ночь над Россией уничтожили 902 вражеских дрона

Минобороны России сообщило, что в ночь на 14 октября силы ПВО уничтожили 902 украинских беспилотника. По данным ведомства, дроны перехватывали с 20:00 13 октября до 08:00 14 октября.

Как уточнили в министерстве, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Также средства ПВО работали над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваторией Азовского моря.

Официальной информации о сбитых над Рязанской областью беспилотниках на данный момент нет. Ожидается сообщение от губернатора Павла Малкова.

Сегодня ночью и рано утром в Рязани действовал режим опасности атаки БПЛА, сейчас его отменили. Отметим также, что по данным мониторинговых каналов в Рязани ночью работала ПВО.