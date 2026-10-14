SuperJob назвал вакансии в Рязани с зарплатой от 150 тысяч рублей

В октябре в Рязани больше всего готовы платить главному конструктору. По данным SuperJob, зарплата на этой должности начинается от 150 тысяч рублей. В числе самых высокооплачиваемых предложений месяца также оказались вакансии врача-стоматолога и торгового представителя.

Для работы главным конструктором требуется высшее образование и опыт по специальности. Работодатель готов предоставить релокационный пакет.

Вакансия врача-стоматолога занимает второе место в рейтинге. Специалисту предлагают от 150 тысяч рублей. Среди требований указаны высшее медицинское образование, действующий сертификат и опыт работы.

На третьем месте оказался подменный торговый представитель с зарплатой 140 тысяч рублей. В соцпакет входит добровольное медицинское страхование (ДМС).

В рейтинг наиболее интересных предложений октября также попали производитель строительно-монтажных работ с зарплатой до 150 тысяч рублей и менеджер по продажам, которому готовы платить от 105 тысяч рублей.

Рязань

По данным SuperJob, в разных городах России в числе привлекательных предложений встречаются вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах и логистике.

В Саратове, Тюмени, Ижевске, Хабаровске, Ярославле, Рязани, Набережных Челнах, Астрахани и Кирове в число лидеров по зарплатам вошли предложения для врачей. Вакансии водителей с оплатой выше 150 тысяч рублей в месяц представлены в Саратове, Ульяновске и Пензе. Высокооплачиваемую работу для квалифицированных рабочих предлагают работодатели Саратова, Барнаула и Хабаровска.

В других городах в рейтинге оказались и руководящие должности: в Набережных Челнах ищут директора филиала, в Хабаровске главного геолога, в Кирове начальника цеха. В Рязани самую высокую заявленную зарплату в подборке предлагают главному конструктору.