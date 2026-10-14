Коц объяснил, что значит решение Маска по Starlink для России

Вероятное решение главы компании SpaceX Илона Маска ограничить скорость работы Starlink для ВСУ негативно скажется на работе украинских беспилотников, пытающихся атаковать российские регионы, написал военкор Александр Коц в «Максе».

Ранее советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов пожаловался, что американцы ввели ограничение, которое распространяется на «военный пакет» услуг StarShield и установлено на скорость 160 километров в час. При показателях выше этого уровня связь пропадала. Из-за этого сорвался «ряд важных операций ВСУ».

Коц пояснил, что скорость 160 километров в час — обычный мировой лимит для мобильных тарифов Starlink. Все, что быстрее, SpaceX продает отдельно, как авиационный тариф.

«Если перебои подтвердятся, значит, украинские военные терминалы лишились исключения, которое позволяло им работать быстрее общего предела», — отметил журналист.

Корреспондент подчеркнул, что при таком развитии событий украинские БПЛА лишатся связи Starlink на скорости, выше нового лимита.