БПЛА ВСУ. Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Коц объяснил, что значит решение Маска по Starlink для России

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вероятное решение главы компании SpaceX Илона Маска ограничить скорость работы Starlink для ВСУ негативно скажется на работе украинских беспилотников, пытающихся атаковать российские регионы, написал военкор Александр Коц в «Максе».

Ранее советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов пожаловался, что американцы ввели ограничение, которое распространяется на «военный пакет» услуг StarShield и установлено на скорость 160 километров в час. При показателях выше этого уровня связь пропадала. Из-за этого сорвался «ряд важных операций ВСУ».

Коц пояснил, что скорость 160 километров в час — обычный мировой лимит для мобильных тарифов Starlink. Все, что быстрее, SpaceX продает отдельно, как авиационный тариф.

«Если перебои подтвердятся, значит, украинские военные терминалы лишились исключения, которое позволяло им работать быстрее общего предела», — отметил журналист.

Корреспондент подчеркнул, что при таком развитии событий украинские БПЛА лишатся связи Starlink на скорости, выше нового лимита.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани выставили на торги 100% акций АО «Рязанская пчела»
Следующая статья
В Рязани задержали влюблённую пару закладчиков с 352 граммами мефедрона
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Интересное

Если на Покров не снег, а тепло: какие события сулит главная примета праздника 14 октября

Нет снега на Покров: примета предупреждает о том, сколько ждать зиму. Главные поверья 14 октября.
Интересное

Ванга про 2027 год: крах Запада и особый путь у России

В Сети гремит это пророчество Ванги. Следующий год претендует на звание поворотного.
Новости России

В Москве школьницу по очереди растлевали брат, сосед и отчим

Школьницу из Москвы растлевали сводный брат, сосед по даче...
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Новости России

Названа награда для бойца после дуэли с грузинском наемником на ножах

Замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки...
Темы
Новости России

Мясников рассказал о коварной ошибке, связанной с приемом железа

Многие россияне ошибочно считают, что препараты для снижения дефицита...
Новости России

ВСУ вслед за дата-центрами «Яндекса» атаковали ЦОД Сбербанка

Беспилотники атаковали центр обработки данных Сбербанка в Балакове, заявил...
Новости России

В полиции раскрыли детали гибели девушки во время секса в Красногорске

Сомелье из Красногорска, жена которого умерла во время их БДСМ-практики,...
Новости России

В Бурятии чиновник потерял работу, избив мужчину за просьбу его подвезти

В Баргузинском районе Бурятии глава одного из сельских поселений...
Новости России

Российский боец с помощью диалекта перехитрил украинцев

Военнослужащий с помощью диалекта перехитрил украинцев, которые прятались от...
Новости России

Названа награда для бойца после дуэли с грузинском наемником на ножах

Замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки...
Новости России

Очевидцы рассказали о гибели матери и сына в ДТП с самосвалом в Домодедове

Самосвал раздавил легковой автомобиль, в котором находились 33-летняя женщина...
Новости России

Сыновья Кашпировского потребовали проверить его вдову на полиграфе

Сыновья психотерапевта Анатолия Кашпировского от первого брака Сергей и...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье