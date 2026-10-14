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Новости России

Мясников рассказал о коварной ошибке, связанной с приемом железа

Никита Рязанцев
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Многие россияне ошибочно считают, что препараты для снижения дефицита железа в организме нужно принимать каждый день, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Специалист отметил, что такой способ может нанести вред здоровью.

«Если вы принимаете лучшие препараты железа, но три раза в день, вы делаете себе только хуже», — подчеркнул Мясников.

Доктор посоветовал пить такие лекарства через день. Он пояснил, что при приеме железа растет уровень белка, который, со своей стороны, препятствует его всасыванию.

Мясников уточнил, что чем чаще этот микроэлемент попадает в организм, тем больше белка вырабатывается.

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