В Рязани студенты и школьники выступили на конкурсе «Покровские вечера»

В понедельник, 12 октября, в рязанском театре «Переход» состоялся XVIII конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера». В этом году он объединил участников из вузов, колледжей и школ.

В состав жюри вошли настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря игумен Лука (Степанов), руководитель литературного объединения «Призвание», член Союза писателей России Михаил Жаворонков, главный редактор информационного агентства «7инфо» Екатерина Щеренкова, актриса и педагог по сценической речи театра «Переход» Анна Бруснигина и актриса камерного театра «Диалог» Виктория Белова.

Перед началом конкурса к участникам обратился представитель организаторов, преподаватель кафедры литературы и журналистики РГУ имени С. А. Есенина Павел Квартников:

«В 18-й раз нас с теплом принимает руководство театра. Несмотря на плотный репертуар, вы уже который год находите возможность для нашей встречи, встречи разных поколений, учащихся и наставников. И пожелаем друг другу сегодня не соревновательной атмосферы, а атмосферы диалога и обмена тем, что на душе. Это, мне кажется, очень яркое отличие нашего конкурса».

Участники выступали в четырёх номинациях. Они представляли произведения классиков русской литературы XVIII–XX веков, современные произведения духовного содержания, читали собственные сочинения, соответствующие целям конкурса, а также поэзию и прозу Сергея Есенина.

В этом году на сцену вышли как те, кто впервые присоединился к «Покровским вечерам», так и участники, для которых конкурс стал доброй традицией.

Хорошая октябрьская погода и камерная атмосфера театра создали тёплую обстановку для конкурса. Для каждого выступление стало возможностью поделиться со зрителями близкими по духу произведениями. По итогам лучшие чтецы получили грамоты и ценные подарки.

Возрастное ограничение – 6+