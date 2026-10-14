Российский боец с помощью диалекта перехитрил украинцев

Военнослужащий с помощью диалекта перехитрил украинцев, которые прятались от российской армии в Лидино в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода Владимир Кочегазов.

По его словам, недавно его подчиненный наткнулся на подвал, в котором сидели четыре солдата ВСУ.

«Боец имел свойственный говор, то есть они его приняли за своего, но к себе они его не впустили, так как сослались на то, что не хватает места, и прогнали его», — отметил Кочегазов.

Командир уточнил, что после такой встречи военный доложил командованию координаты этого подвала. Вскоре цель была уничтожена.

Минобороны ранее сообщило, что бойцы 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» взяли под контроль Лидино 12 октября.