Священник рассказал, о чем молиться в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября Русская православная церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы. В преддверии этой даты иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал о том, с какими именно просьбами верующие могут обращаться к Богоматери в этот день.

По словам священнослужителя, праздник напоминает о том, что Богородица помогает, защищает и «покрывает» верующих своим омофором. Иеромонах Феодорит подчеркнул, что молиться можно о защите как от внешних врагов, включая военные угрозы, так и от внутренних.

Особое внимание священник уделил семейным отношениям, отметив, что во время конфликтов близкие люди порой действуют подобно врагам. В таких ситуациях верующие могут просить Богородицу о защите от злых действий и помощи в примирении.

«Тогда мы можем молиться Богородице о защите от их злых действий, чтобы она помогла примириться с ними. Ведь Пресвятая может нарушить злые умыслы, изменить планы, просто поменять мысли людей», — цитирует священника РИА Новости.

Кроме того, иеромонах напомнил о важности молитвы в духовной борьбе человека. Верующие просят Богородицу защитить их от бесов, которые цепляются за человеческие страсти, дурные помыслы и привычки, подстрекая к неправильным поступкам.

История праздника уходит корнями в X век, когда, согласно преданию, вражеские войска отступили от Константинополя по молитвам верующих, а молящиеся в храме увидели, как Богородица покрыла их своим платком-омофором. На Руси этот праздник был установлен в XII веке, в том числе благодаря трудам князя Андрея Боголюбского, воздвигшего знаменитый храм Покрова на Нерли. Среди других великих русских святынь, посвященных этому событию, — собор Покрова на рву на Красной площади в Москве и Покровский монастырь, где покоятся мощи святой Матроны Московской.

В России исторически принято молитвенно обращаться к Богородице во время военных угроз и бедствий, а саму страну в Церкви традиционно называют уделом Пресвятой Богородицы.