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Новости России

В Бурятии чиновник потерял работу, избив мужчину за просьбу его подвезти

Никита Рязанцев
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В Баргузинском районе Бурятии глава одного из сельских поселений лишился должности после того, как его наказали за избиение местного жителя, пишет издание «Номер один».

Конфликт произошел еще в апреле в здании администрации населенного пункта Сувинское.

«Подсудимый поколотил мужчину, который попросил довезти его до дома — в соседнее село», — говорится в статье.

Журналисты рассказали, что чиновник вытащил потерпевшего за шиворот из помещения, толкнул и пнул. Потасовка произошла на глазах подростков. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом зуба и другие телесные повреждения.

При этом он не сразу написал заявление в полицию, поскольку нападавший был его учителем и даже директором школы, которую он окончил.

Против чиновника возбудили дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия. В итоге суд лишил его должности и назначил обязательные работы.

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