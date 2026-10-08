Изображение от fabrikasimf на Magnific
Новости России

Шведский самолет-разведчик четвертый день подряд летает над Черным морем

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Шведский самолет радиолокационной разведки Gulfstream S102B Korpen четвертый день подряд выполняет полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Самолет ВВС Швеции в минувший понедельник перебросили с авиабазы Мальмен в Бухарест. Оттуда он теперь выполняет разведывательные полеты над акваторией Черного моря.

«Сейчас полет самолета вновь зафиксирован над Черным морем, ожидается, что он может провести в воздухе несколько часов, курсируя с запада на восток акватории и обратно, не заходя в воздушное пространство какой-либо из прибрежных стран», — пояснил собеседник агентства.

Накануне Gulfstream S102B Korpen провел над морем почти семь часов. Самолет выполнял задачу вместе с зарегистрированным в США разведывательным самолетом НАТО Bombardier Artemis II, который базируется в Констанце.

Собеседник ТАСС назвал одновременный полет двух разведывательных самолетов над Черным морем достаточно редким случаем. При этом он не исключил, что такая ситуация может повториться.

По его словам, разведывательные самолеты обычно выполняют полеты на высоте до 13,5 км. Их маршруты проходят вне воздушных трасс, которыми пользуется гражданская авиация.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Елатьме построят новый корпус детского дома
Следующая статья
Ростелеком представил регионам готовые ИИ-решения для госуправления
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.
Темы
Политика

Политолог назвал символическим визит делегации НАТО в Киев

Василий Вакаров считает, что приезд Военного комитета альянса должен был продемонстрировать поддержку главкому ВСУ Александру Драпатому
Экономика и бизнес

В Рязани суд взыскал с подрядчика 36 млн рублей за незаконное использование бюджетных средств

Прокуратура Рязанской области добилась признания дополнительного соглашения к контракту на строительство ФОКа недействительным
Культура и события

Рязанский губернаторский симфонический оркестр пригласил на концерт «От света к тени»

В программе произведения Жака Ибера и Дмитрия Шостаковича. 
Интересное

Участник «Битвы экстрасенсов» предположил, кому мог передать дар Кашпировский

Никита Турчин предположил, что Кашпировский мог передать бывшему лидеру ЛДПР способность предвидеть события
Новости России

IT-аналитик Кусков: Происшествие в дата-центре Яндекса в Сасове затронуло миллионы пользователей

После пожара компания остановила работу дата-центра, из-за чего несколько сотен организаций столкнулись с проблемами в работе своих ресурсов
Новости кино и ТВ

Кашпировский планировал выступление в Стамбуле за несколько месяцев до смерти — SHOT

Одни из последних сеансов Кашпировский провел в мае. По словам его знакомых, уже тогда было заметно, что ему становилось тяжело, однако он продолжал работать.
Общество

В Рязанской области обновили базу вакансий в АПК 

Работодатели разместили около 900 предложений, почти 400 вакансий предусматривают готовые варианты жилья
Спорт

В Сасово строят стадион в парке «40 лет ВЛКСМ»

На объекте уже начали обустраивать спортивное ядро и возводить трибуну и гараж
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье