Шведский самолет-разведчик четвертый день подряд летает над Черным морем

Шведский самолет радиолокационной разведки Gulfstream S102B Korpen четвертый день подряд выполняет полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Самолет ВВС Швеции в минувший понедельник перебросили с авиабазы Мальмен в Бухарест. Оттуда он теперь выполняет разведывательные полеты над акваторией Черного моря.

«Сейчас полет самолета вновь зафиксирован над Черным морем, ожидается, что он может провести в воздухе несколько часов, курсируя с запада на восток акватории и обратно, не заходя в воздушное пространство какой-либо из прибрежных стран», — пояснил собеседник агентства.

Накануне Gulfstream S102B Korpen провел над морем почти семь часов. Самолет выполнял задачу вместе с зарегистрированным в США разведывательным самолетом НАТО Bombardier Artemis II, который базируется в Констанце.

Собеседник ТАСС назвал одновременный полет двух разведывательных самолетов над Черным морем достаточно редким случаем. При этом он не исключил, что такая ситуация может повториться.

По его словам, разведывательные самолеты обычно выполняют полеты на высоте до 13,5 км. Их маршруты проходят вне воздушных трасс, которыми пользуется гражданская авиация.