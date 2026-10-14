ВСУ вслед за дата-центрами «Яндекса» атаковали ЦОД Сбербанка

Беспилотники атаковали центр обработки данных Сбербанка в Балакове, заявил ТАСС первый замглавы правления компании Александр Ведяхин.

Так он ответил на вопрос, пострадала ли инфраструктура при атаке дронов ВСУ на объекты в Саратовской области.

«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — подчеркнул Ведяхин.

Минувшей ночью глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что БПЛА атаковали Балаково. Повреждены несколько жилых домов, есть погибший. При этом он подчеркнул, что инфраструктура в городе работает штатно.

На прошлой неделе ВСУ атаковали три центра обработки данных «Яндекса». В Сасово и Калуге объекты получили повреждения, а ЦОД во Владимире полностью остановил работу.

На этом фоне во многих сервисах компании произошли сбои. В воскресенье их работа начала постепенно восстанавливаться.