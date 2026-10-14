Колесник рассказал о чётком сигнале Трампа Зеленскому: ВСУ могут «остаться без сил»

Решение США второй раз подряд не передавать Киеву разведданные о запусках российских баллистических ракет может стать тенденцией. Так считает военный эксперт, бывший депутат Госдумы VI-VIII созывов Андрей Колесник.

В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал это сигналом президента Дональда Трампа Владимиру Зеленскому: ВСУ могут «остаться без сил».

«Разведданные — это политический сигнал Зеленскому о том, что Украина может остаться без сил, без поддержки. Европа подтянется, но все равно все зависит от США», — подчеркнул он.

По словам Колесника, даже если бы у Киева такие данные были, ВС РФ работают «как положено, исходя из боевого опыта и мастерства». Поэтому развединформация не главный фактор для российских ударов по Украине.