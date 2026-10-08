Бывший педагог осужден за теракт, призывает не повторять его ошибок

История человека, который мог бы учить детей, а теперь отбывает наказание в исправительной колонии Рязанской области, стала ярким примером неотвратимости наказания за преступления против государственной безопасности. Бывший педагог, завербованный украинскими кураторами, совершил поджог релейного шкафа на железной дороге, осознав содеянное практически сразу, но изменить уже ничего не смог.

Всё началось в 2022 году, после объявления о начале специальной военной операции. Мужчина, находившийся в тот момент за границей, решил самостоятельно разобраться в ситуации и узнать мнения обеих сторон. Как он признается сейчас, этот выбор оказался роковым — он поддался западным нарративам и встал на путь, приведший его к преступлению.

Со временем связь с иностранными кураторами переросла в активное давление. «Сначала украинский куратор начал активно давить, призывать к совершению действий. Начали призывать поджечь военкомат, будки трансформаторные или вышки связи», — рассказывает осужденный.

Кураторы действовали методично: они сделали так, чтобы мужчина сам вышел на них. На его телефон начали поступать сообщения с неизвестных номеров с антироссийской агитацией. Это и стало точкой невозврата — он вступил в террористическую группировку, после чего с ним связался персональный куратор.

«Я понимал, что они могут шантажировать родных и близких, поэтому пришлось пойти на это, о чем я, конечно, жалею», — признается заключенный.

Первым заданием стала установка «партизанского» мессенджера. Затем куратор отдал прямой приказ поджечь релейный шкаф, что могло привести к остановке железнодорожного сообщения и подорвать экономическую безопасность страны.

К преступлению мужчина готовился заранее: приобрел спирт и спички, взял из дома гвоздодер, а от кураторов получил подробную инструкцию и точные координаты объекта. Ночью он отправился на дело.

«Открыл ломом шкаф, залил туда и поджег. Потом сказали по заданию снять ролик, чтобы убедиться, что задание выполнено. Когда пришел домой, понял, что натворил. Понял, что рано или поздно за мной придут. Мог бы сбежать, но не стал», — вспоминает осужденный.

После первого поджога ему поступали другие аналогичные задания, но ни одно из них он выполнять не стал, ссылаясь на то, что указанных объектов не существует. В одно ноябрьское утро его задержали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина решил сразу рассказать всё, что натворил. Последовали допросы и суд.

Сегодня осужденный по статьям «диверсия» и «теракт» отбывает наказание в исправительной колонии Рязанской области. Вспоминая слезы своей матери в зале суда, заключенный сам не может сдержать эмоций. Раскаяние пришло, но изменить уже ничего нельзя.

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