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Происшествия

Рецидивист с 30-летним тюремным стажем украл 200 комплектов одежды с фабрики в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Сотрудники отдела МВД России по Рыбновскому району раскрыли кражу на местном швейном предприятии в поселке Ветзоотехника. Злоумышленником оказался местный житель с внушительным криминальным прошлым, которого подвела собственная невнимательность.

В отдел МВД России по Рыбновскому району обратился работники расположенного в поселке Ветзоотехника швейного предприятия. Поздно вечером они из жилых помещений увидели луч фонарика в окнах склада. Кто-то передвигался в закрытом и темном складском ангаре.

Прибывшие на место оперативники уголовного розыска обнаружили, что неизвестный проник внутрь, расширив старый лаз в конструкции здания. В ходе тщательного осмотра места происшествия стражи порядка установили, что со склада исчезли четыре крупные упаковки готовой продукции, в которых находилось около 200 комплектов спортивных костюмов.

В ходе осмотра места происшествия оперативники нашли смартфон и установили, что он принадлежит 57-летнему местному жителю. Когда полицейские навестили его по месту жительства, мужчина был задержан, а похищенные пакеты со спортивной одеждой изъяты.

Выяснилось, что для задержанного это далеко не первый подобный эпизод. Мужчина является злостным рецидивистом: он неоднократно судим за хищения и в общей сложности провел в местах лишения свободы около 30 лет. На свободу он вышел в марте 2026 года.

По версии следствия, рецидивист заметил ветхий лаз в стене склада, расширил его и, освещая себе путь фонариком, вынес четыре пакета с продукцией. Именно в этот момент из его кармана и выпал телефон. Мужчина планировал быстро сбыть украденное знакомому в соседний регион, но не успел реализовать свой замысел.

В отношении задержанного следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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