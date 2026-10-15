Генерал рассказал, откуда ВСУ запускали БПЛА для атаки на Рязань 15 октября

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой назвал украинские области, с территории которых, по его оценке, запускают беспилотники для атак на Рязанскую область. В беседе с aif.ru военный эксперт заявил, что регион находится в зоне досягаемости дальнобойных дронов, полученных Киевом из Европы.

«Рязанская область — это территория, которая на сегодняшний день досягаема со стороны Украины, так как киевский режим получил из Европы дальнобойные БПЛА самолетного типа. Эти дроны запускаются с территории Днепропетровской, Харьковской или Сумской областей», — сказал Липовой.

Генерал-майор добавил, что большинство беспилотников уничтожают еще на подлете к цели.

«Прорваться удается лишь единицам», — подчеркнул он.

По данным Минобороны России, с 4:00 до 7:00 15 октября военные перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотников самолетного типа. Для отражения атаки задействовали зенитные ракетные войска, истребительную и армейскую авиацию, а также мобильные огневые группы.

На территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода после падения обломков беспилотника произошло возгорание.

В целях безопасности власти отменили занятия в школах и детских садах двух районов Рязани.