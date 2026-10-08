В Лесопарке Рязани высадили 20 саженцев черёмухи в рамках месячника озеленения

В Рязани проходит месячник по озеленению городских пространств. Первым заметным событием экологической кампании стала совместная посадка деревьев, объединившая активистов, неравнодушных горожан и представителей благотворительного фонда «Экосфера».

Участники мероприятия высадили 20 молодых саженцев черёмухи на территории около ЦУСа «Под мостом» в Лесопарке. Выбор этого дерева не случаен: черёмуха отличается неприхотливостью, прекрасно адаптируется к городским условиям и весной наполняет воздух неповторимым ароматом, создавая уютную атмосферу для отдыхающих.

Месячник озеленения в Рязани обещает стать по-настоящему масштабным. Всего в областном центре к посадке подготовлено 550 лиственных и 268 хвойных деревьев, а также более 14,5 тысячи различных кустарников. Работы пройдут на улице Есенина, Лыбедском бульваре, площади Мичурина, в Гвардейском сквере и других локациях.

Запланирована массовая высадка тюльпанов, которые украсят площадь Победы, территорию у памятника Полетаеву, сквер имени Маргелова и Первомайский проспект.