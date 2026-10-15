В ЕС обсуждают введение санкций против российских спортсменов

Власти Евросоюза рассматривают варианты ограничения участия российских спортсменов в международных соревнованиях, включая возможные санкции и визовые запреты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Информацию передаёт ТАСС.

По данным издания, обсуждение проходит в Европейской службе внешних связей. Среди предложений есть сокращение финансирования спортивных федераций, которые согласятся допустить россиян к соревнованиям. Европейские чиновники также предлагают выяснить, кто получает доходы от трансляций турниров с участием российских атлетов, и оказать давление на компании, показывающие такие соревнования.

Ещё один вариант предусматривает отказ в выдаче виз спортсменам из России.

28 февраля 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских атлетов от соревнований. Многие организации последовали этой рекомендации. Россия также лишилась права проводить ряд международных турниров по разным видам спорта.

Некоторые федерации сохранили для россиян возможность выступать, но только в нейтральном статусе, без национальной символики.

С 2023 года отдельные международные организации начали постепенно возвращать российских спортсменов к соревнованиям на этих условиях. Позднее некоторые федерации разрешили им выступать под российским флагом и с гимном. Международная ассоциация бокса предоставила такое право ещё в октябре 2022 года.

В июле 2026 года Международный олимпийский комитет под руководством Кирсти Ковентри рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. В МОК при этом заявили, что международные федерации отвечают за установление равных условий допуска российских атлетов к квалификационным соревнованиям летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

На этом фоне обсуждение новых ограничительных мер в ЕС может осложнить возвращение российских спортсменов на международную арену. Пока речь идёт о предложениях, которые, согласно публикации Politico, рассматривают европейские чиновники. Сам факт обсуждения не означает, что такие меры уже приняты.