Владимир Баранов, фото: vk.ru/teatrnasobornoy
Новости кино и ТВ

В Петербурге простились с актером Владимиром Барановым

Алексей Самохин
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В Санкт-Петербурге в среду, 14 октября, состоялась церемония прощания с актером театра и кино Владимиром Барановым. Артисту, известному по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», было 70 лет. Об этом РИА Новости сообщили в Рязанском областном театре юного зрителя, где он служил.

О смерти Баранова театр сообщил в субботу. Проститься с артистом пришли около 40 человек, в том числе почти вся труппа и сотрудники театральных цехов.

«Владимир Николаевич был достойным человеком, его очень любили коллеги», рассказала представитель театра в беседе с РИА Новости.

За свою карьеру Баранов исполнил 88 ролей в кино. Он снимался в советском фильме «Торпедоносцы», а также в сериалах «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Русский ковчег», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Пепел».

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