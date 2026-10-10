В субботу, 10 октября, не стало советского и российского актёра театра и кино, мастера дубляжа Владимира Баранова. Печальную новость подтвердили в пресс-службе рязанского ТЮЗа. Причины смерти артиста не раскрываются.

Владимир Баранов окончил Ярославское театральное училище и начинал карьеру в Ярославском театре драмы, где служил с 1976 по 1979 год. Затем Зиновий Корогодский пригласил молодого актёра в Ленинградский ТЮЗ, зачислив его сразу на третий курс собственной студии.

С 1979 по 1996 год Баранов выходил на сцену ТЮЗа имени А. А. Брянцева, после чего три года работал в Молодёжном театре на Фонтанке. С 1999 года он был актёром экспериментального театра под руководством А. А. Праудина. В этих театрах артист исполнил более 70 ролей, а его фильмография насчитывает 88 работ.

С 2013 года Владимир Баранов служил в рязанском ТЮЗе, где сыграл 29 ролей. Среди его персонажей — Вернер в «Княжне Мери», Ричард Уилли в «№ 13», Бурмистр в «Господа Головлёвы. Маменька», брат Лоренцо в «Ромео и Джульетте», Мельник в «Анне Снегиной», Иволгин в «Идиоте», Король и Лис в «Маленьком принце», городничий в «Ревизоре», Сторож в «Пугачёве» и Эгль в «Алых парусах».