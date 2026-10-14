Игорь Крутой, фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Игорь Крутой написал музыку к новой экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна

Алексей Самохин
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Композитор Игорь Крутой написал музыку к масштабной киноадаптации романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» (16+). Саундтрек записан с участием полного симфонического оркестра. Картина выходит в прокат 18 февраля 2027 года, сообщает пресс-служба ТНТ. 

Производством проекта занималась Кинокомпания братьев Андреасян в партнерстве с «Газпром-Медиа Холдинг» и телеканалом ТНТ. Инфраструктурным партнером стала Киностудия Горького, входящая в Московский кинокластер. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

Фильм перенесет зрителей в Россию начала XIX века, когда судьбы представителей аристократии переплетаются с событиями Отечественной войны 1812 года. В центре истории — любовь и верность, честь и предательство, мир и война, раскрытые через судьбы ярких и сложных героев.

Работа над музыкой заняла более трех месяцев. По словам Игоря Крутого, его главной задачей было сохранить на экране равновесие военной и лирической линий романа. Композитор сразу понимал: у Льва Толстого образы Андрея Болконского, Пьера Безухова и других героев выписаны настолько ювелирно, что у каждого из них должна быть своя музыкальная тема. Над сценой Бородинского сражения Игорь Крутой работал как над отдельным драматургическим пространством: у нее есть своя кульминация, спад, вход и выход, а затем переход к лирической теме. Решение записать саундтрек именно с живым оркестром было принято с самого начала.

Одним из музыкальных акцентов картины станет романс Наташи Ростовой в исполнении Лары Фабиан. Композиция прозвучит на французском языке.

Игорь Крутой: «Когда струны сыграны на клавишах, это ощущается. Даже при сумасшедшей библиотеке звуков невозможно достичь эффекта живого оркестра. В действительно классных фильмах звучит симфонический оркестр. Это показатель уровня, показатель породы. Я очень рад, что продюсеры сами придерживались такого же мнения. Прежде всего я хотел, чтобы фильм вызывал эмоции. Моей задачей было усилить восприятие трагических моментов и лирических сцен, вывести их на совершенно другой уровень. Мне хочется, чтобы больше людей услышали эту музыку и по-новому взглянули на творчество Льва Николаевича Толстого».

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор телеканала ТНТ:  «Игорь Яковлевич Крутой — на сегодня, пожалуй, главный российский композитор мирового уровня. И он удивительно тонко почувствовал эмоциональность и дуализм «Войны и мир». В его музыке масштаб исторических событий соединяется с хрупкостью человеческой жизни, трагедия войны — с нежностью любви. За судьбами целой страны мы слышим голос отдельного человека, его боль, сомнения и мечты. Для меня особенно ценно, что, передавая переживания героев, Игорь Яковлевич оставляет надежду в каждой ноте. В этой музыке находят отражение и слова Андрея Болконского: «Всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба», и убеждение Пьера Безухова: «Надо жить, надо любить, надо верить». Эти два чувства рождают особое звучание: осознание того, насколько мы малы перед вечностью, и убеждённость в том, как много значат наша любовь и наши поступки. Именно такая музыка помогает почувствовать, что эта великая история — и о каждом из нас».

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