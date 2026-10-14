Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

НТВ раскрыл дату премьеры и сюжет третьего сезона «Тверской»

Алексей Самохин
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В понедельник, 19 октября, на НТВ стартует третий сезон остросюжетного детектива «Тверская» (16+) с Иваном Колесниковым в главной роли. Герой Ивана Соболева спустя два года возвращается в Москву и сразу втягивается в опасное расследование: он пытается выйти на след банды грабителей‑гастролёров, за которыми, по всем признакам, стоит таинственный «Мориарти в погонах». Под подозрение попадает отец бывшей возлюбленной Соболева Луизы.

По словам режиссёра‑постановщика Сергея Краснова, харизма Соболева напоминает комиссаров Бельмондо: «Мужской харизмой, юмором и иронией Иван Соболев напоминает мне именно комиссаров Бельмондо. Даже если в фильме поднимается серьёзная тема, всегда найдётся место улыбке. Он простой и человечный и, конечно, нравится женщинам, но одновременно с этим — свой: не устаёт, во что бы то ни было придёт на помощь, и у него нет ощущения особого статуса. Это проявляется и в третьем сезоне, когда Соболев возвращается в ОВД для расследования новосибирского дела. И хотя отдел теперь возглавляет Бондарев, Иван становится лидером, потому что он лидер. В независимости от должностей».

Сюжет продолжает линию прошлого сезона: тогда Соболев раскрыл заказчика убийства своих родителей — им оказался бизнесмен Липранди — и, отомстив, уехал в Сибирь. Теперь он снова в столице, но не один: личная линия героя тоже развивается. Иван Колесников подчёркивает: «По сюжету Соболев возвращается в Москву, и постепенно становится понятно, что он вернулся не просто так: в сезоне есть сквозная линия, связанная с его другом. Также его возлюбленная не поехала за ним на север, осталась в столице и не стала «декабристкой». Когда Соболев возвращается, в его жизни появляется новая любовь».

Команда сериала делает ставку на достоверность и атмосферу города. Сценарист Александр Самойлов отмечает, что в основу некоторых сюжетных линий легли реальные уголовные дела: «В нашей сценарной группе пишут бывшие сотрудники полиции и журналисты судебной и криминальной хроники. Были задействованы актуальные истории из современных сводок полиции и Следственного комитета, в том числе по Центральному округу Москвы, чтобы приключения наших героев соответствовали действительности».

Отдельное внимание создатели уделили образу Москвы: город становится полноценным участником истории. Креативный продюсер Наталия Иванова поясняет: «Москва с её сумасшедшим ритмом во многом определяет и темп повествования, и атмосферу сериала. Мы также стремимся раскрывать город с разных сторон. Например, во время пробежек Соболева в его наушниках звучат истории о городе, его архитектуре, людях и прошлом. Это тоже важная часть нашего мира. При этом город меняется в зависимости от сюжета и состояния героев. Иногда даже привычная московская стремительность вдруг спотыкается и останавливается, если того требует история. Мы стараемся, чтобы город проживал всё происходящее вместе с персонажами».

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