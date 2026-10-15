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Новости России

Мотоцикл отбросило на 20 метров: россиянин погиб в аварии в Таиланде

Алексей Самохин
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Российский турист погиб в ДТП на мотоцикле в Таиланде

37-летний россиянин Павел Ш. погиб в аварии на мотоцикле в Паттайе. Мужчина ехал по трассе Сукхумвит, потерял управление и врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, авария произошла ночью. После столкновения мотоцикл Yamaha XSR 900 отбросило на расстояние не менее 20 метров. Самого водителя от удара об отбойник отбросило в дерево.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Тело россиянина доставили в больницу Паттайя-Патум-Кхун для проведения вскрытия. Предварительной причиной аварии считают превышение скорости.

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