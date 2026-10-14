Финансовый эксперт объяснил, как защитить сбережения при атаках на дата‑центры

Финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с изданием «Абзац» порекомендовал россиянам иметь дома запас наличных — на неделю или даже на месяц расходов. Совет прозвучал на фоне атаки ВСУ по дата‑центру Сбера в Саратовской области 14 октября.

Бархота подчеркнул: даже если инфраструктура банков пострадает, деньги на депозитах и накопительных счетах не пропадут. «На самом деле повреждение инфраструктуры никоим образом не сказывается на кредитном риске и не означает потерю вкладов, депозитов, накопительных счетов. Это всё равно что сделали новую дверь в подъезд — и сломалась одна ступенька, но дом‑то стоит. Никакой паники и снятия вкладов не нужно допускать», — пояснил эксперт.

Для владельцев крупного капитала аналитик советует распределять накопления по разным банкам — в пределах лимита государственного страхования в 1,4 миллиона рублей. Половину средств лучше держать на накопительных счетах с возможностью быстрого снятия без потери процентов, остальное — размещать на срочных депозитах.

«Стоит хранить не меньше недельных расходов, то есть одной четверти расходов в месяц, а лучше — месячные расходы. Остальное, если держать на счетах, лучше размещать на накопительном счёте, чтобы можно было в любой момент всё снять без потери процентов, а остальное использовать на срочных депозитах», — заключил Бархота.