Изображение от wirestock на Freepik
Общество

Финансовый эксперт объяснил, как защитить сбережения при атаках на дата‑центры

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с изданием «Абзац» порекомендовал россиянам иметь дома запас наличных — на неделю или даже на месяц расходов. Совет прозвучал на фоне атаки ВСУ по дата‑центру Сбера в Саратовской области 14 октября.

Бархота подчеркнул: даже если инфраструктура банков пострадает, деньги на депозитах и накопительных счетах не пропадут. «На самом деле повреждение инфраструктуры никоим образом не сказывается на кредитном риске и не означает потерю вкладов, депозитов, накопительных счетов. Это всё равно что сделали новую дверь в подъезд — и сломалась одна ступенька, но дом‑то стоит. Никакой паники и снятия вкладов не нужно допускать», — пояснил эксперт.

Для владельцев крупного капитала аналитик советует распределять накопления по разным банкам — в пределах лимита государственного страхования в 1,4 миллиона рублей. Половину средств лучше держать на накопительных счетах с возможностью быстрого снятия без потери процентов, остальное — размещать на срочных депозитах.

«Стоит хранить не меньше недельных расходов, то есть одной четверти расходов в месяц, а лучше — месячные расходы. Остальное, если держать на счетах, лучше размещать на накопительном счёте, чтобы можно было в любой момент всё снять без потери процентов, а остальное использовать на срочных депозитах», — заключил Бархота.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Нежилое здание горело в Рязани
Следующая статья
В Европейской части России необычным образом схлестнулись три времени года
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Интересное

Если на Покров не снег, а тепло: какие события сулит главная примета праздника 14 октября

Нет снега на Покров: примета предупреждает о том, сколько ждать зиму. Главные поверья 14 октября.
Интересное

Ванга про 2027 год: крах Запада и особый путь у России

В Сети гремит это пророчество Ванги. Следующий год претендует на звание поворотного.
Новости России

В Москве школьницу по очереди растлевали брат, сосед и отчим

Школьницу из Москвы растлевали сводный брат, сосед по даче...
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Новости России

Названа награда для бойца после дуэли с грузинском наемником на ножах

Замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки...
Темы
Новости кино и ТВ

Игорь Крутой написал музыку к новой экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна

Работа над музыкой заняла более трех месяцев. По словам Игоря Крутого, его главной задачей было сохранить на экране равновесие военной и лирической линий романа. 
Новости России

Кашпировского похоронили в безымянной могиле — SHOT

Страх осквернения заставил близких убрать все опознавательные знаки
Новости кино и ТВ

НТВ раскрыл дату премьеры и сюжет третьего сезона «Тверской»

Иван Соболев возвращается в Москву, чтобы бросить вызов банде и «Мориарти в погонах»
Происшествия

Нежилое здание горело в Рязани

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 8 человек, 2 единицы техники.
Происшествия

Полицейские раскрыли аферу с «чернобыльскими» выплатами в Михайловском округе

Семья получала льготы, хотя жила в Рязани
Новости России

Пропавшую в Оренбурге медсестру нашли убитой в погребе частного дома

Женщину искали пять дней. Рядом с погибшей находилась её 53-летняя коллега Лилия, которую подозревают в убийстве.
Происшествия

В Сасове столкнулись Mercedes и Lada Granta, пострадали два человека

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
Общество

В Рязани откроется новая площадка субботних ярмарок

На ярмарке местные производители представят мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, колбасы, овощи и фрукты. Покупатели смогут приобрести живую рыбу, мед и другие продукты пчеловодства.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье