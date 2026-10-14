Кашпировского похоронили в безымянной могиле — SHOT

В Виннице похоронили Анатолия Кашпировского — психотерапевта и знаменитого целителя. Могилу намеренно оставили без таблички с именем и фото, а все венки — без подписей. Обычно сразу ставят хотя бы временную вывеску, но в этот раз близкие решили не оставлять никаких намёков на захоронение, сообщает SHOT.

Кашпировского похоронили на том же кладбище, где покоятся его родители и дочь, но отдельно от семейного участка. Время и место похорон родные держали в секрете. Поводом стали агрессивные комментарии в соцсетях: после известия о возвращении тела на родину украинцы призывали осквернить могилу. Родные испугались провокаций и выбрали максимальную анонимность.

Тело доставили транзитом через Польшу и Турцию, похороны прошли вчера.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.