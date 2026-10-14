Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/closeup-view-brown-wooden-mallet-judge_20988638.htm#fromView=search&page=1&position=33&uuid=89d50d36-875c-48b0-9d9e-7254d5ff7403&query=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Происшествия

Полицейские раскрыли аферу с «чернобыльскими» выплатами в Михайловском округе

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Михайловском округе полицейские вскрыли схему незаконного получения социальных выплат. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Участковые выяснили, что 36‑летняя женщина в 2024 году фиктивно зарегистрировала двоих несовершеннолетних детей в посёлке, который входит в зону с льготным социально‑экономическим статусом из‑за аварии на Чернобыльской АЭС. При этом семья постоянно жила в Рязани.

С апреля 2024 года по октябрь 2026 года женщина получала выплаты на основании ложной регистрации. Социальный фонд России потерял из‑за этой схемы 72 802 рубля.

Полиция передала материалы дознавателям, и против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат. По этой статье ей грозит штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет, принудительные работы до двух лет либо арест до четырёх месяцев.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
То, о чём говорил Жириновский 30 лет назад, с устрашающей скоростью сбывается сейчас
Следующая статья
Нежилое здание горело в Рязани
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Интересное

Если на Покров не снег, а тепло: какие события сулит главная примета праздника 14 октября

Нет снега на Покров: примета предупреждает о том, сколько ждать зиму. Главные поверья 14 октября.
Интересное

Ванга про 2027 год: крах Запада и особый путь у России

В Сети гремит это пророчество Ванги. Следующий год претендует на звание поворотного.
Новости России

В Москве школьницу по очереди растлевали брат, сосед и отчим

Школьницу из Москвы растлевали сводный брат, сосед по даче...
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Новости России

Названа награда для бойца после дуэли с грузинском наемником на ножах

Замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки...
Темы
Новости кино и ТВ

Игорь Крутой написал музыку к новой экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна

Работа над музыкой заняла более трех месяцев. По словам Игоря Крутого, его главной задачей было сохранить на экране равновесие военной и лирической линий романа. 
Новости России

Кашпировского похоронили в безымянной могиле — SHOT

Страх осквернения заставил близких убрать все опознавательные знаки
Новости кино и ТВ

НТВ раскрыл дату премьеры и сюжет третьего сезона «Тверской»

Иван Соболев возвращается в Москву, чтобы бросить вызов банде и «Мориарти в погонах»
Общество

Финансовый эксперт объяснил, как защитить сбережения при атаках на дата‑центры

Андрей Бархота советует держать запас наличных на случай сбоев в банках
Происшествия

Нежилое здание горело в Рязани

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 8 человек, 2 единицы техники.
Новости России

Пропавшую в Оренбурге медсестру нашли убитой в погребе частного дома

Женщину искали пять дней. Рядом с погибшей находилась её 53-летняя коллега Лилия, которую подозревают в убийстве.
Происшествия

В Сасове столкнулись Mercedes и Lada Granta, пострадали два человека

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
Общество

В Рязани откроется новая площадка субботних ярмарок

На ярмарке местные производители представят мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, колбасы, овощи и фрукты. Покупатели смогут приобрести живую рыбу, мед и другие продукты пчеловодства.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье