Полицейские раскрыли аферу с «чернобыльскими» выплатами в Михайловском округе

В Михайловском округе полицейские вскрыли схему незаконного получения социальных выплат. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Участковые выяснили, что 36‑летняя женщина в 2024 году фиктивно зарегистрировала двоих несовершеннолетних детей в посёлке, который входит в зону с льготным социально‑экономическим статусом из‑за аварии на Чернобыльской АЭС. При этом семья постоянно жила в Рязани.

С апреля 2024 года по октябрь 2026 года женщина получала выплаты на основании ложной регистрации. Социальный фонд России потерял из‑за этой схемы 72 802 рубля.

Полиция передала материалы дознавателям, и против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат. По этой статье ей грозит штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет, принудительные работы до двух лет либо арест до четырёх месяцев.