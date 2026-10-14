Пропавшую в Оренбурге медсестру нашли убитой в погребе частного дома

В Оренбурге тело 47-летней медсестры-анестезиста Венеры с ножевыми ранениями обнаружили в погребе частного дома на улице Невельской. Женщину искали пять дней. Рядом с погибшей находилась её 53-летняя коллега Лилия, которую подозревают в убийстве.

Как сообщает SHOT, Венера пропала 9 октября. В тот день она ушла из дома после того, как проводила дочь в школу. На следующий день коллеги забеспокоились и начали самостоятельные поиски.

Венера около 20 лет работала в отделении реанимации новорождённых. По словам знакомых, женщина ответственно относилась к своим обязанностям. Близкие рассказали, что незадолго до исчезновения она сняла в банке крупную сумму денег.

Тело медсестры нашли накануне в погребе частного дома. На женщине обнаружили ножевые ранения. Вместе с ней в помещении находилась коллега Лилия, у которой тоже были такие ранения. По предварительной версии, 53-летняя женщина пыталась покончить с собой.

Лилию задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства случившегося и мотивы предполагаемого преступления предстоит установить следствию.

У подозреваемой по делу об убийстве медсестры в Оренбурге оказалось более полумиллиона долгов по кредитам

По данным SHOT, 53-летняя Лилия задолжала банкам ₽550 тысяч. В июне 2024 года на её имущество накладывали арест.

Лилия и 47-летняя Венера работали в одной больнице: Лилия числилась там с 2020 года, Венера — с 2022-го.