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Новости России

Переехавший из Франции граф Шереметев поделился впечатлениями от России

Никита Рязанцев
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Потомок дворянского рода граф Петр Шереметев, который переехал из Франции в возрасте 94 лет, рассказал РИА Новости, что считает жизнь в России большим счастьем.

Общественный деятель весной окончательно перебрался на историческую родину вместе с женой графиней Югетт Шереметевой. Он подчеркнул, что обрел в стране свой дом. Граф отметил, что чувствует жизнь здесь по-особенному.

«Россия — уникальная страна, и вы счастливые люди от того, что здесь живете всю жизнь, это большое счастье просто жить здесь», — подчеркнул Шереметев.

Ранее он рассказал, что хочет исполнить последнюю волю отца и вернуться в Россию, чтобы провести здесь остаток дней и упокоиться в земле предков.

Петр является потомком Бориса Петровича Шереметева, соратника Петра I. Он родился в 1931 году в Марокко. Его семья переехала во Францию после Октябрьской революции.

Шереметев — меценат, архитектор, музыкант, почетный председатель президиума Международного совета российских соотечественников.

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